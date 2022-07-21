Министр обороны Алексей Резников сообщил об итогах сегодняшней встречи Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4", которая объединяет 50 стран.

Итоги он подвел на своей странице в Фейсбук.

В своем выступлении чиновник отметил три приоритета Украины.

Концентрация усилий на увеличении способностей ВСУ осуществлять конкретные миссии, в том числе разблокировку портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря.

Систематизация работы по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую получает Украина.

Активизация усилий по обеспечению прозрачности учета и использования международной военной помощи, в частности, ускорение внедрения натовской программы LOGFAS.

Партнеры со своей стороны озвучили следующие три ключевые вещи.

Первое: несколько стран прямым текстом заявили, что никакой усталости от войны в Украине нет и не будет. Есть понимание, что на кону не Украина, а безопасность всей Европы. Весь мир видит, как ВСУ "держат линию фронта протяженностью более 2500 км". Осознание Украины как щита Европы на востоке ускоряется. В общем, общая позиция участников "Рамштайна" - поддерживать Украину до победы.

Второе: было несколько раз подчеркнуто, что время очень важно.

Третье: многие партнеры готовы тренировать наших военных. Это возможность получить качественный резерв, который овладеет западными вооружениями и техникой. И создаст условия для увеличения объема поддержки.

Также Резников сообщил, что на встрече стороны договорились о новой военной помощи, но решили держать интригу и не сообщать о большей части этой помощи. Кроме того, партнеры взяли на себя обязательства, которые касаются и моря, и суши, и неба.

Ранее Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины.

А Андрей Ермак заявлял, что в Офисе президента каждую неделю проводятся брифинги с участием военных США и Британии, на которых делают доклад украинские военные.