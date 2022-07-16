Министр обороны Украины Алексей Резников "надеется", что в ближайшее время наступления на Украину с территории Беларуси не будет. Хотя в целом такой сценарий и допускает.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Я уже делал прогноз о том, что не может быть бомбардировки со стороны россиян - и, к сожалению, ошибся. Поэтому все возможно, риск такой есть. Но я надеюсь, что в этот отрезок времени - нет, такого риска нет", - сказал Резников.

Ранее мы писали, что на границе с Беларусью и вблизи линии фронта усилена работа Нацполиции, ВСУ, СБУ и других органов. Правоохранительные органы ужесточают меры по предотвращению деятельности ДРГ в этих районах.

Накануне Беларусь начала очередные военные учения у границы с Украиной. А президент РБ Александр Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным "планы Запада напасть на РФ через Беларусь и Украину".

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.