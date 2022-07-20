Одесский суд назначил штрафы по 71 400 гривен трем мобилизованным солдатам, которые отказались отправляться на фронт. В итоге они согласились на фронт пойти и штрафы заплатят.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на судебный реестр.

Cудья Киевского районного суда Одессы признал солдат виновными в "неповиновении, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке".

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, но судья учел ряд смягчающих обстоятельств, в частности согласие фигурантов исполнить свой воинский долг.

Ранее спикер Одесской ОВА заявил, что если война затянется, то мобилизуют большинство мужчин и многих женщин.

Также напомним, в ВСУ подтвердили массовую раздачу повесток на улице, но говорят, что в основном это просто "уточнение данных".

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.