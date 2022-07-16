Начальник управления персонала Сухопутных войск Роман Горбач заявил, что в 90% случаев повестки на улицах украинцам выдаются для "уточнения данных", а не моментального призыва.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или частному сектору, где высокие ворота, и стучать в дверь, где никто не открывает, – эффективность такой работы очень мала. А, конечно, если это общественное место, где большое скопление народа, эффективность вручения повестки будет гораздо больше", - сказал он.

В то же время Горбач подтвердил, что на западной Украине повестки вручают интенсивнее. По словам Горбача, воинские части комплектуются территориально. Поэтому, если в западных регионах "больше народу" – там больше и повесток.

По его мнению, повестка не должна использоваться как наказание, однако в стране идет война и продолжается всеобщая мобилизация.

"Поэтому, конечно, могут призываться лица, которые не совсем хотят. Но в основном люди, которые защищают страну, они патриоты", - уточнил он.

Ранее министр обороны Алексей Резников назвал "полной глупостью" вручение повесток в армию в виде наказания.

Тем временем Владимира Зеленского просят запретить выдавать повестки украинцам на улицах. Петиция уже набрала нужные голоса.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.