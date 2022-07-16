Профессор Массачусетского университета Чарльз Карпентер опубликовал в американском издании Foreign Policy статью с критикой запрета в Украине на выезд мужчин из-за военного положения и мобилизации.

Карпентер считает, что украинские мужчины, которых перестали выпускать из страны "заперты в ловушке", и это является нарушением их прав, на которое нужно обратить внимание правозащитным организациям.

Карпентер вел переписку с мужчинами из Украины, которые не могут выехать к своим семьям, уехавшим за границу. С их слов он передает, что мобилизуемых "за пять дней подготовки", то есть без должного обучения, отправляют на фронт.

Отметим, что украинская власть такие практики отрицает.

Другой аспект - многие из-за войны потеряли работу, и им не дают возможности уехать за границу, где такая работа есть.

Также большое внимание автор уделяет тому, что за рубеж не пропускают геев и трансгендеров.

А многих мужчин пограничники не выпускают даже при наличии законных оснований и всего пакета документов.

Еще одно последствие такой политики - многие женщины и дети, не выдержав разлуки с мужьями, а также оставшись без их поддержки, возвращаются в Украину. А это ставит их жизни под угрозу, чего бы не было в случае отмены запрета на выезд.

"Женщин и детей парадоксальным образом ставят на линию огня", - рассуждает Карпентер и приводит в пример недавний удар по Виннице, где погибли трое детей.

Запрет выезжать за пределы страны и попытки сделать то же самое с межрегиональными поездками автор статьи называет "драконовскими". И призывает Зеленского их смягчить или отменить.

Ранее "Страна" рассказывала, как работает схема выезда мужчин за границу под видом волонтеров и водителей.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.