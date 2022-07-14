В Украине набирает обороты схема выезда за границу мужчин под видом волонтеров или водителей через систему "Шлях".



Напомним: эту систему курирует "Укртрансбезпека", в нее вносятся данные благотворительных организаций и компаний-перевозчиков, которые, в свою очередь, могут подавать свои списки "выездных" волонтеров и водителей. По ним идут сверки на границе, и тех, кто попал в список, беспрепятственно выпускают за границу.



Но, как показывает практика, в "Шлях" попадают не только реальные волонтеры и дальнобойщики.

В соцсетях полно рекламы о "легальном выезде через систему "Шлях", где за 1-2 тысячи долларов предлагают оформиться всем желающим. Более того, из-за конкуренции на этом рынке ценники даже начали опускаться.

К примеру, в одном из телеграмм-каналов анонсируют "акцию" - стоимость оформление выезда снизилась с 2 тысяч долларов до 1,7 тысячи.



Через "Шлях" активно едут за границу не только рядовые украинцы.

К примеру, по данным журналиста Михаила Ткача, именно по этой схеме стал "выездным" бывший первый зам секретаря СНБО, соратник и бизнес-партнер экс-президента Порошенко Олег Гладковский.



"Понедельник. 11.07. Варшава. Отель Radisson. Четвертый выезд Гладковского (Свинарчука) из страны. Впервые Гладковский выехал 31 марта на две недели и вернулся в Украину 13 апреля. Во второй раз он покинул страну 21 апреля и опять вернулся через две недели, 4 мая. В третий раз Гладковский находился за границей 19 дней, перейдя границу 2 июня и вернувшись 21 июня. В последний раз он выехал из страны 9 июля. Выезжает как волонтер через систему "Шлях", - написал на своей странице в Фейсбук Михаил Ткач.

"Шлях" - это один из каналов, который сейчас действительно широко используется для выезда мужчин призывного возраста за границу под видом волонтеров", - говорит нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.



При этом реальные волонтеры далеко не всегда могут оформить такое разрешение.

"Мы попытались зарегистрировать свой благотворительный фонд в системе "Шлях", чтобы самим доставлять гуманитарные грузы. Но нам было отказано без объяснения причин", - рассказал руководитель адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.



Разбирались, как работает схема по выезду мужчин за границу через систему "Шлях".

Упрощенный "Шлях"

В системе "Шлях" изначально регистрировались компании, имеющие лицензии на перевозки. В нее перевозчики вносили данные также на своих водителей.



С началом войны эта система получила второе дыхание. Несколько месяцев назад был запущен новый цифровой инструмент - сервис "Лицензирование".

Как отметили в Кабмине, он максимально упростил процедуру подачи документов и управления лицензионными делами.



В конце июня в правительстве подвели первый итоги трехмесячной работы нового сервиса: количество обработанных заявок увеличилось в 7 раз, сроки рассмотрения заявлений сократились с 1-3 месяцев до 1-5 дней, количество позитивных решений выросло до 75%. Согласно инструкции по подачи заявок, лицензию можно получить на международные перевозки пассажиров и грузов. Сроки ее действия - период военного положения плюс 90 дней после его отмены.



Все можно сделать в электронном режиме - при помощи КЭП руководителя предприятия нужно авторизироваться, подать документы на получение или расширение лицензии (данные по предприятию, автопарку и пр). Могут регистрироваться как юридические лица, так и ФОПы. Далее вашей заявке присваивается номер, и можно онлайн следить за ее продвижением. Но могут и отказать, после чего три месяца нельзя подавать новые заявки.



Впрочем, как следует из отчета Кабмина, 75% ответов положительные.



"Через "Шлях" сейчас регистрируются как перевозчики, так и благотворительные фонды. В систему вносят данные водителей и волонтеров, которые затем могут свободно выезжать за границу на срок до 30 дней. Правда, нам почему-то не удалось зарегистрировать свой благотворительный фонд - пришел отказ без объяснения причин", - рассказал нам Ростислав Кравец.



Совладелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, компания которого активно импортирует в Украину нефтепродукты и также зарегистрирована в системе "Шлях", говорит, что процесс въезда/выезда жестко контролируется.

"В частности, водителю нужно выехать на фуре, а если кто-то из водителей не вернется - компании можно попрощаться с лицензией", - отмечает Леушкин.



Впрочем, похоже, такие строгости - не для всех.

Армия лже-волонтеров и дальнобойщиков и скидки на выезд

По словам Забловского, "Шлях" в последнее время стал одним из каналов для выезда мужчин призывного возраста за границу.

Его слова подтверждает и аналитик компании "Евро Патруль" (исследование транспортных рынков) Вячеслав Коновалов.

"За деньги оформляют как волонтеров, экспедиторов или водителей. И люди спокойно выезжают", - говорит Коновалов.



"Действительно, злоупотребления есть. При этом я не нашел статистики, сколько лицензий забрали у компаний, "водители" и "волонтеры" которых уехали за границу с концами. Если же говорить о краткосрочных поездках, то тут вообще без проблем - можно кататься сколько угодно", - добавил Кравец.



Отметим, что схема с выездом за границу под видом дальнобойщиков не нова. Она начала работать еще на волне пандемии, когда рядовые украинцы не могли на общих основания проехать в ЕС. Но тогда люди открывали себе за деньги водительскую категорию на грузовые авто и договаривались с реальными дальнобойщиками, чтобы те взяли их "вторым водителем". Разовая поездка обходилась в 200-300 евро.



Теперь же схему поставили на поток - можно подать заявку на "статус" волонтера или водителя-дальнобойщика, не выходя. Рекламы о "легальном выезде мужчин за границу" полно в соцсетях.



К примеру, на анонимных телеграм-каналах предлагается выезд по схеме "международный волонтер".

"Каждый мужчина может выехать как волонтер. После "белого билета" это самая популярная услуга у нас. Вы выезжаете в благих целях, при этом все хорошие дела за вас сделают люди с фонда, с которыми мы сотрудничаем, а вы дальше едете по своим делам", - говорится в сообщении одного из телеграм-каналов.

При этом указано, что "бронь" будет действовать год, то есть не нужно будет возвращаться в Украину через каждый месяц. Также "клиентам" предлагается сопровождение на границе "девочек-волонтерок", которые "помогут".



Эти же телеграмм-каналы предлагают и "белые билеты", то есть признание человека негодным к военной службе. Но выехать через "Шлях" дешевле. Услуга будет стоить до 2 тысяч долларов, тогда как "белые билет" потянет на 2,5-3 тысячи и больше.



В телеграм-каналах дается следующее расписание дат выезда по "волонтерским документам": на 16 июля осталось одно место по маршруту Одесса-Хмельницкий-Тернополь-Львов-Будапешт. На 17 июля - 2 места через Львов-Люблин-Варшаву.



Отметим, что подобных предложений сейчас - масса.

Причем к "вывозу мужчин" подключились как те, кто реально может "договориться", так и откровенные мошенники, зарабатывающие на предоплате (она составляет 30-50% от стоимости всего "пакета").



Поэтому ценник на "статус" волонтера или дальнобойщика просел. Если ранее он стартовал с 2 тысяч долларов, то сейчас - от тысячи.



Отметим, что случаи, когда выезд по схеме "Шлях" пресекался, есть.

К примеру, в июне Львовский отряд Пограничной службы задержал на пункте пропуска "Шегини" руководителя одного из благотворительных фондов, который за 20 тысяч гривен помогал с выездом мужчинам призывного возраста.

"Ведомости незаконно вносились в электронную систему "Шлях", и люди становились водителями по перевозке гуманитарных грузов. Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы, - заявили тогда в Государственной пограничной службе.



Всего с начала войны, по данным "Укртрансбезпеки", в "Шлях" было подано порядка 1200 заявок, которые сочли мошенническими. К примеру, был случай, когда заявки от 76 держателей лицензий подавались с одного IP-адреса, хотя по документам все компании находились в разных регионах Украины. Из чего контролеры сделали вывод, что имела место либо передача электронного ключа третьим лицам, либо его кража, либо откровенное мошенничество. Все данные передали в киберполицию.



"На самом деле регистрация в "Шляхе" сейчас упрощена до минимума, Едва ли не каждый ФОП может получить лицензию, а заберут эту за невозврат "водителей", так на следующую через другого ФОПа можно податься. Каждый день через границу идет поток грузовиков, оперативно проверить, кто там водители и волонтеры, банально не успевают. У некоторых благотворительных фондов есть "крыша" на границе, которая еще больше все упрощает", - рассказал нам наш источник, близкий к волонтерскому движению.

Ранее "Страна" писала, что женщины, которые с 1 октября станут на воинский учет, не смогут уехать за границу.

Также мы рассказывали, что, по данным пограничников, ежедневно Украину пытаются нелегально покинуть сотня мужчин.