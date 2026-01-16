Анализируем итоги 1423-го дня войны в Украине.

Ситуация со светом

В Киеве сегодня продолжился блэкаут, который длится уже четвертые сутки. Во многих домах, по сообщению жителей, света нет уже по несколько суток. Особенно страдают жители негазифицированных многоэтажек, которые даже не могут согреть себе воду и еду.

Такие дома министр энергетики Шмыгаль пообещал отнести к критической инфраструктуре, где не будут отключать свет. Также власти говорят, что подключают эти здания к промышленным генераторам. Однако таких огромное количество. И, понятно, что практически осуществить эти обещания в условиях нынешнего дефицита генерации практически невозможно.

Не меньшие проблемы и с отоплением. Без тепла по последним данным остаются около сотни многоэтажных домов (вчера Кличко сообщал о 300 многоэтажках без тепла). Все эти дома имеют "минимальное электроснабжение". Наиболее сложная ситуация фиксируется в Голосеевском и Деснянском районах, сообщили в городской военной администрации.

И, хотя на бумаге число домов без тепла уменьшается, депутат Киевсовета Марина Порошенко (жена бывшего президента) предположила, что придётся выселять людей из домов, где не смогут в ближайшее время восстановить отопление и электроснабжение.

С отоплением, судя по всему, проблема в том, что из множества домов не успели слить воду, и замерзшая жидкость разорвала трубы. В таких домах, как пишут СМИ, отопления нет уже неделю.

Впрочем, первопричина все же в дефиците электроэнергии и разрушениях на ТЭЦ. Зеленский сообщил, что дефицит энергии составляет треть от необходимого объема. А министр энергетики Шмыгаль - что в Украине уже нет ни одной целой электростанции.

Власти заявляют, что вводят ряд чрезвычайных мер экономии, среди которых - закрытие школ и вузов для очной работы (рекомендовано сделать это по всей стране, но каждый регион будет решать сам: Одесса, к примеру, отказалась), требование к бизнесу отключить гирлянды и наружную рекламу.

В Киеве уже с сегодняшнего дня ограничат наружное освещение для экономии света. Не будет включаться архитектурно-декоративное освещение, интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности, а там, где технически нельзя сделать свет более тусклым, будут включать только половину фонарей. Также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.

Также принято решение отменить комендантский час в Киеве для тех, кто направляется в "пункт несокрушимости". То же самое будет касаться и других регионов, где объявят чрезвычайную ситуацию в энергетике (Харькова она пока, к примеру, не коснется).

Бросается в глаза, что ситуация с электроэнергией за последние несколько дней, несмотря на все общегосударственные меры, не улучшилась. Из-за нехватки света уже массово останавливаются рестораны, которые всегда были "последним бастионом" при отключениях, так как работали на генераторах. Но, видим, уже и их ресурсы на пределе.

Эксперты считают, что причина такой ситуации в Киеве - решение России концентрировать удары на столице, а также Днепре и Одессе. Об этом рассказал в комментарии The New York Times Александр Харченко, директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической отрасли".

Цель атак - изолировать эти города от национальной сети, а затем уничтожить их электростанции. Удары повторяются примерно раз в две недели и приурочены так, чтобы сорвать ремонтные работы. "Они стараются бить по объектам именно в момент, когда идет восстановление, - говорит Харченко. - У нас много раненых и погибших среди энергетиков".

Издание пишет, что в прошлую пятницу Россия ударила по трансформаторным подстанциям в Киеве и вокруг него. Эти удары отрезали столицу от поступления электроэнергии из других регионов страны. Россия также поразила все три киевские электростанции, работающие на природном газе и угле, лишив город внутренних источников тепла и электричества.

"Свет в городе погас. Киев превратился в ледяное царство: деревья покрылись инеем, а сугробы блестели на зимнем солнце. Во вторник город, который обычно потребляет около 2000 мегаватт электроэнергии, выживал менее чем на десятой части этого объема, сказал Харченко. Власти направили остатки энергии на водонасосные станции, метро и другие критически важные объекты инфраструктуры. Большинство жилых домов было обесточено. По мере падения температуры многие жители остались и без отопления. Киевские электростанции производят не только электричество, но и горячую воду для системы центрального отопления. Чтобы хоть как-то компенсировать потери, власти начали перенаправлять горячую воду из сети газовых котельных. Но тепла они дают значительно меньше", - описывает The New York Times ситуацию в Киеве.

33 миллиона за Тимошенко

Сегодня в Киеве избрали меру пресечения лидеру "Батькивщины", которую подозревают в подкупе народных депутатов.

Ей назначили 33 миллиона гривен залога (прокуратура просила 55 млн), обязательство не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с 65 нардепов Рады - по словам Тимошенко, с теми, у которых с ней было идентичное голосование.

Почти все их этого списка - "слуги народа". Часть из них входит в группу Разумкова, часть - в неформальную группу влиятельного представителя окружения Зеленского Павлюка. Обе группы во многих случаях голосуют вопреки общей "линии партии" и потому потенциально с ними могла работать Тимошенко, чтобы создать свой "блокирующий пакет голосов" в Раде.

Залог ЮВТ намерена внести с помощью "друзей и коллег", при этом решение суда планирует все равно обжаловать.

Интересно, что ту же сумму залога суд вчера установил для обвиняемого в "госизмене" нардепа Александра Дубинского, который находится в СИЗО с ноября 2023 года (Дубинский, как и Тимошенко, намерен оспаривать сумму залога).

Во время суда Тимошенко снова отвергла обвинения, которые ей вменяет НАБУ. Она что никогда не вела диалогов, которые были опубликованы на записях Бюро. Глава фракции также утверждает, что не знает нардепов, которые фигурируют на плёнках.

Тимошенко назвала происходящее "политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ". Кроме того, она обрушилась на власти Украины, которые назвала "фашистским режимом" и предрекла его падение.

По ее словам, "следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины". "У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет", - заявила глава "Батькивщины".

Один из самых интересных моментов суда - это озвучивание фамилии депутата, который записал разговор с Тимошенко и слил его в НАБУ.

Юлия Владимировка заявила, что после анализа материалов, которые предоставило следствие, она поняла, что в тот период времени встречалась со "слугой народа" Игорем Копытиным. О том, что агентом-провокатором против Тимошенко мог быть Копытин, ранее писала "Страна".

Также Тимошенко заявила, что у Копытина есть уголовное дело в НАБУ и что Копытин передал записи антикоррупционерам, чтобы освободить себя от уголовной ответственности. Таким образом Тимошенко подтверждает версию "Страны", что речь идет о том, что НАБУ подослала к ней своего агента, чтоб организовать коррупционное дело.

При этом, напомним, Тимошенко отрицает, что предлагала нардепу деньги за голосование.

Что в деле фигурирует Копытин, косвенно подтвердил на суде и прокурор. Когда защита Тимошенко попыталась вызвать нардепа в суд, прокурор отказал - мотивируя тем, что Копытин сейчас законспирирован как ключевой свиделеть по делу.

Тимошенко, закономерно, использовала суд как трибуну для выражения своих взглядов и атаки на власть.

В целом, она показывает что не намерена сидеть в обороне, а будет наращивать свою политическую активность делая упор на "защиту суверенитета" против "структур внешнего управления" и на противостояние "глобалистам" в лице МВФ и грантовых кругов, в чем она, возможно, попытается заручиться поддержкой части окружения Трампа. Тем более, что в Украине среди крупных политических сил нет других желающих двигать такую повестку. Зеленский, который, теоретически, мог бы взять ее на вооружение на фоне противостояния Банковой с НАБУ и САП, такой риторики тщательно избегает.

Впрочем, подобный стиль поведения со стороны Тимошенко не удивителен. Большая интрига в том, какие будут политические последствия этого дела как конкретно для Тимошенко и ее фракции, так и для парламента в целом.

Фракция "Батькивщины" еще в начале недели насчитывала 25 человека. Из которых 7 связывали с группой влияния Рината Ахметова. Один из условно "ахметовских" кадров - Людмила Буймистер уже вышла из фракции. Впрочем, в депутатских кругах не ожидают дальнейшего "осыпания" "Батькивщины" и не думают, что за Буймистер последуют и другие нардепы.

"Буймистер сравнительно недавно пришла в "Батькивщину". Она киевская мажоритарщица и изначально вообще была в "Слуге народа", откуда вышла со скандалом в 2021 году во времена противостояния Ахметова и Банковой. Но она сейчас, скорее, идет по своей программе, а не по линии Ахметова. Она в последнее время установила тесные контакты с гранатовыми кругами и, соответственно, с антикоррупционными органами. Более того, ходят слухи, что она лично принимала участие в операции НАБУ по "подставе" Тимошенко через депутата-агента Копытова. А потому ее шаг не вызывает удивление. Другие депутаты пока будут держаться Юли. Публичная позиция у нее сильная. Деньги также водятся. А потому куда и зачем бежать? Тем более, по выборам до сих пор непонятно что и как", - сказал "Стране" один из депутатов, знакомый ситуацией во фракции Тимошенко.

Более значительные последствия происходящего может иметь для парламента в целом.

Опрошенные нами депутаты считают дело против Тимошенко частью стратегии так называемой "антизеленской коалиции" (гранатовые круги, близкие к ним политики и СМИ, а также ряд оппозиционных деятелей вроде Порошенко) и связанных с нею НАБУ и САП по лишению президента контроля над большинством в Раде. С этой целью перед Новым годом наносился удар по близким к Зеленскому депутатам из "Слуги народа" (Кисель и Ко).

Лидера же "Батькивщины" атаковали как "конкурирующую контору", которая хотела сама поучаствовать в переформатировании Рады, создав свою группу влияния, имевшую бы блокирующий пакет на принятие решений.

При том, что Тимошенко для "антизеленской коалиции" фигура враждебная - она критикует антикоррупционные органы как элемент внешнего управления и имеет давний конфликт с Порошенко. Такие конкуренты "коалиции" не нужны, потому ее и стараются "сбить".

"Хотя у Тимошенко и ее партии сейчас небольшой рейтинг, однако она считается политическим тяжеловесом. Причем с определенными связями как с командой Трампа, так и с Москвой. Поэтому потенциально она могла бы стать одной из точек сборки для разных групп депутатов, если б началось переформатирование Рады", - говорит депутат.

Другой вопрос, что само по себе уголовное дело и "пидозра" от НАБУ не является сильной мерой принуждения - и Тимошенко, и другие депутаты-подозреваемые ходят на свободе, имея лишь имиджевый ущерб (и то не всегда).

А Зеленский, пока он остается президентом, имеет немало рычагов, чтоб блокировать попытки создания нового большинства в Раде.

Между тем, депутаты ожидают, что НАБУ продолжит, исходя из расчета на "переход количества в качество", "коллекционировать" подозрения против наделов, используя для этого своих скрытых "агентов-провокаторов" в парламенте, большинство из которых были завербованы после того, как сами стали фигурантами уголовных дел.

"С десяток, а может и больше, таких зомби ходят по Раде, желая кого-то укусить. То есть - спровоцировать на коррупционное деяние. Конечно, из-за этого есть определенная нервозность в коллективе", - сказал один из нардепов из "Слуги народа".

Правда, по еще одной версии, как мы уже писали, НАБУ нанесла удар по Тимошенко по согласованию с Банковой - чтоб не пыталась развалить монобольшинство. На это указывают, в том числе и то, что в список тех депутатов, с которыми запрещено общаться ЮВТ, вошли, преимущественно представители ряда групп "слуг народа" (в частности, ориентированных на Павлюка и Разумкова), которые далеко не всегда голосуют вместе с "линией партии". То есть те, которые потенциально могли войти в создаваемую Тимошенко группу влияния, что полностью могло переформатировать Раду. И чтоб этого не произошло и решили нанести удар по ЮВТ.

Есть и "комбинированная" версия, по которой НАБУ и САП пытается помочь определенным лицам в окружении Зеленского "развернуть" фракцию "Слуг народа" в направлении задач, необходимых «антизеленской коалиции». В том числе, в перспективе, и для формирования нового правительства во главе, например, с Залужным или иной фигурой, которая устраивает «коалицию». А для этого и "дисциплинируют" фракцию, чтоб не рассыпалась на столь крутом вираже.

Подробнее о дальнейших перспективах Тимошенко и парламента, читайте в статье журналиста "Страны" Дениса Рафальского.

Новый раунд переговоров по Украине

Начинается очередной раунд переговоров по Украине. Делегация с участием Буданова и Умерова направляется в США для встречи с советниками Трампа, сообщил сегодня украинский президент.

Напомним, что СМИ также писали о планах Уиткоффа и Кушнера до конца января поехать в Москву. Но дата этой поездки еще не определена. Судя по всему, она зависит от того, будут ли подвижки на переговорах с украинской делегацией.

Вчера Трамп сказал, что в затягивании мирного процесса виноват Зеленский, дав понять, что Киев не хочет выполнять часть пунктов мирного плана, на котором настаивает Вашингтон. По данным СМИ это, в первую очередь, вывод войск из Донецкой области.

Сегодня президент Украины подтвердил разногласия с США.

"Мы находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", - заявил Зеленский.

При этом, судя по тому, что он отправляет в Америку делегацию достаточно высокого уровня, разногласия эти носят далеко не технический характер.

При этом в Киев сегодня приехал президент Чехии Петр Павел, который призвал Украину к "болезненным уступкам".

"Я считают, что Украина сделала очень много для того, чтобы предложенное решение было приемлемым. Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", - заявил Павел. Сами эти уступки он не перечислил.

В то же время газета Financial Times предполагает, что Зеленский готов будет пойти на главное требование России - уступить подконтрольную Киеву часть Донбасса - в обмен на ускоренный прием Украины в Евросоюз.

"Чиновники Еврокомиссии понимают, что президент Украины Владимир Зеленский сможет принять другие аспекты возможного мирного соглашения, такие как уступка территории России, только в том случае, если он сможет представить членство в ЕС как положительный результат", - говорится в статье.

Но в той же статье издание пишет, что далеко не все в Европе поддерживают идеи ускоренного принятия Киева. Некоторые европейские дипломаты полагают, что ускоренное вступление - "ловушка со стороны Путина и Трампа", поскольку оно расколет ЕС и вызовет недовольство многих членов, как действующих, так и потенциальных. Даже если принять Украину с урезанными правами (в частности, без блокирующего права голоса).

И в целом пока нет данных, что Европа готова реально предложить Зеленскому согласиться на план Трампа в обмен на ускоренное членство в ЕС. Скорее ключевые страны блока рассчитывают поменять позицию Белого дома на более антироссийскую и побудить Трампа начать оказывать давление на Москву.

Но удастся ли им поменять позицию Трампа - неясно. Пока это не удавалось, и Белый дом ни разу не довел ситуацию до жестких ультиматумов Москве.

Детальнее о нынешних раскладах с переговорами мы писали здесь.