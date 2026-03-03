Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен Великобританией.

Заявление Трампа прозвучало во время его встречи в Белом доме с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"Я скажу, что Великобритания повела себя крайне несговорчиво в ситуации с этим их дурацким островом (база Диего-Гарсия – Ред.), который они отдали и взяли в аренду на 100 лет. Это как-то связано с якобы коренными народами, претендующими на остров, которые раньше этот остров в глаза не видели. О чем вообще речь? Они испортили отношения. Какая жалость", – сказал он.

Также Трамп со смехом заявил, что Штатам нужно "сильно ударить" Германию.

"Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно", – сказал он, после чего легко ударил канцлера Мерца.

Напомним, недавно Британия не сразу согласилась дать Штатам свои базы для ударов по Ирану, за что Трамп раскритиковал премьера Стармера. Позже Лондон все же разрешил США использовать британские базы для операций против Ирана, однако сама Британия участвовать в этих ударах не будет.

Как мы писали, в прошлом году Великобритания заключила соглашение о передаче Маврикию стратегически важных островов Чагос. Согласно соглашению, Британия окончательно откажется от суверенитета над территорией в Индийском океане, но берет в аренду на 99 лет стратегическую военную базу Диего-Гарсия за более чем 100 млн фунтов в год.