"Эпическая ярость". Трамп начал в Иране свою СВО
Президент США Дональд Трамп начал в Иране свою "СВО" (специальная военная операция. Так называют в РФ войну в Украине - Ред.) - "масштабную боевую операцию" (major combat operations).
В пресс-релизе Белого дома говорится, что в минувшие выходные президент Трамп принял решение начать операцию "Эпическая ярость" — "масштабную боевую операцию против иранского режима".
Исходя из текста пресс-релиза, предписано именно так называть события в Иране, а не войной.
"Находятся ли США в состоянии войны с Ираном? Президент объявил о крупных боевых операциях против Ирана с четкими достижимыми целями", - говорится в документе.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет и глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя американо-израильские удары по Ирану, практически дословно воспроизвели фразы, сказанные в начале войны в Украине президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, накануне Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.
"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.
А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.