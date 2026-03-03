Президент США Дональд Трамп начал в Иране свою "СВО" (специальная военная операция. Так называют в РФ войну в Украине - Ред.) - "масштабную боевую операцию" (major combat operations).

В пресс-релизе Белого дома говорится, что в минувшие выходные президент Трамп принял решение начать операцию "Эпическая ярость" — "масштабную боевую операцию против иранского режима".

Исходя из текста пресс-релиза, предписано именно так называть события в Иране, а не войной.

"Находятся ли США в состоянии войны с Ираном? Президент объявил о крупных боевых операциях против Ирана с четкими достижимыми целями", - говорится в документе.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет и глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя американо-израильские удары по Ирану, практически дословно воспроизвели фразы, сказанные в начале войны в Украине президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, накануне Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.