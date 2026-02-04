В "файлах Джеффри Эпштейна" упоминаются украинские модели и модельные агентства.

Такая информация содержится в опубликованных Минюстом США документах.

В частности, участница конкурса "Мисс Украина Вселенная - 2010" Алина Бойко из Сум. Бойко фигурирует в переписках с 2006 года (когда ей было еще 15 лет) до 2014 года. В материалах оставлен номер ее матери как контакт для экстренной связи.

Алина Бойко, комментируя эту информацию, заявила, что является "жертвой насилия" и 15 лет жизни потратила на суды и борьбу. Но говорит, что ее имя, как и других 50 жертв, было обнародовано незаконно.

Алина Бойко. Фото: Инстаграм

В переписках упоминаются агентства Linea12 Models, которое в 2010 году возглавляла Мария Манюк, и L-Models, связанные с Ириной Тимофеевой и Станиславом Янкелевским. В обсуждениях говорится об ожидании "показа девушек" представителям.

В сети публикуют сообщение женщины, которая называет себя бывшей моделью и утверждает, что Манюк отправляла девушек к Эпштейну для оказания секс-услуг. В качестве доказательства она опубликовала собственное фото, которое, по ее словам, содержится в файлах Эпштейна, а также скриншоты переписки. Она заявляет, что именно Манюк занималась отбором и направлением моделей из Украины.

Мария Манюк. Скриншот

В файлах Манюк переписывается с модельным скаутом Жан-Люком Брюнелем, которого обвиняли в изнасилованиях и сексуальных притязаниях, и который покончил с собой во французской тюрьме в 2022 году.

Манюк уже опровергла обвинения и заявила, что не отправляла Брюнелю украинских моделей на остров Эпштейна для сексуальных утех, а это была обычная профессиональная переписка и презентация моделей зарубежным агентствам.

Напомним, западная пресса сообщала, что секс-империя Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ".

Подробнее о скандале с "файлами Эпштейна" мы писали в отдельном материале.