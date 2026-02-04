Среди обнародованных 30 января американским Минюстом "файлов Эпштейна" содержится аудиозапись разговора влиятельного педофила с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Во время беседы политик говорил о необходимости завести в страну миллион россиян, чтобы навсегда кардинально изменить Израиль.

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Барак на записи заявляет, что обсуждал иммиграцию в Израиль россиян с Владимиром Путиным. Особенно премьера интересовал приезд красивых девушек.

"Тогда я считаю, нам нужно сломать монополию ортодоксальных раввинов на браки, похороны и любое определение еврея и принять в утонченной, тонкой манере, открыть ворота для массового обращения в иудаизм. Успешная страна. Многие будут подавать заявки вначале, не выдвигая предварительных условий. Но под социальным давлением, особенно необходимостью адаптации, особенно второго поколения, это произойдет. И мы можем контролировать качество гораздо более эффективно, чем наши предки или отцы-основатели Израиля могли это делать с волной, которая была своего рода волной спасения из Африки, из арабских стран или откуда бы то ни было, просто чтобы спасти людей. Теперь мы можем быть избирательными, и я думаю, что с гораздо более открытым подходом к обращению в иудаизм мы можем легко принять еще один миллион человек. Я всегда говорил Путину, что нам же нужен просто еще один миллион. И он изменит Израиль кардинальным образом. Миллион русских, и я думаю, что многие предпочтут быть под русскими, и многие красивые, молодые девушки приедут", - говорит Барак Эпштейну под его смешки.

Ранее мы писали, что Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания в конгрессе по делу Эпштейна.

А в Польше создали правительственную комиссию для проверки связи своих граждан с педофилом.