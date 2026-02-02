В новых рассекреченных документах по делу финансиста и педофила Джеффри Эпштейна Дональд Трамп упоминается более 38 тысяч раз, однако никакой личной переписки между ним и миллиардером в опубликованных материалах не содержится.

Об этом пишет газета The New York Times, изучившая более 3 миллионов обнародованных Минюстом США файлов.

The New York Times указывает, что значительная часть этих документов представляет собой новостные публикации и другие общедоступные материалы, которые поступали на электронную почту Эпштейна. Прямой коммуникации между Трампом и Эпштейном в них нет, и лишь небольшая часть файлов относится к началу 2000-х годов, когда бизнесмены поддерживали личные контакты.

Также опубликованные материалы не содержат данных о каких-либо правонарушениях со стороны нынешнего президента США.

При этом документы показывают, что уже после прекращения общения с Трампом Эпштейн продолжал следить за его жизнью и, в частности, интересовался его политическим взлетом, пытаясь использовать это в собственных интересах.

Между тем дело Эпштейна стало предметом шуток на церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми". Ведущий церемонии, комик Тревор Ноа увязал резонансное дело с претензиями Трампа на Гренландию.

"Песня года" — это "Грэмми" которую каждый артист хочет получить почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию, что вполне логично, ведь остров Эпштейна исчез, и ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном", - заявил Ноа.

в ответ Трамп пригрозил ему судебным иском.

"Ноа сказал неверно обо мне, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. Неправда! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна или где-то рядом, и до сегодняшнего ложного и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в этом даже фейковые СМИ. Ноа, полный неудачник, лучше бы проверил свои факты и сделал это быстро. Похоже, что мне придётся отправить своих юристов, чтобы подать в суд на этого бедного, жалкого, бездарного, тупого ведущего, и взыскать с него круглую сумму", - ответил Трамп в своей соцсети Truth Social.

В декабре сообщалось, что Трамп не менее восьми раз летал на самолете Эпштейна.

Вчера западные СМИ писали, что секс-империя Эпштейна могла быть "медовой ловушкой" КГБ и ФСБ.