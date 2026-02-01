Секс-империя покончившего с собой в тюрьме преступника Джеффри Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ".

Об этом сообщает таблоид Daily Mail, ссылаясь на источники в британской разведке.

"Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника, подтверждает заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы, когда организовывал встречи для некоторых из самых влиятельных людей мира.

Американские сотрудники служб безопасности также считают, что у Эпштейна были давние связи с российской организованной преступностью, которая могла его шантажировать. Это может объяснить, с какой легкостью Эпштейн, по-видимому, мог доставлять "девушек" из России самолетом" - пишет издание ссылаясь на опубликованные файлы дела Эпштейна, согласно которым девушек для него доставляло в том числе и модельное агентство из Краснодара.

"Принц Эндрю, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Билл Клинтон и все остальные размещены в компрометирующих ситуациях на острове, напичканном технологиями. Это крупнейшая в мире операция по созданию «медовой ловушки", — сообщил источник издания.

В 2021 году в книге журналиста-расследователя Крейга Унгера также утверждалось, что Эпштейн полагался на российских сутенеров, которые поставляли ему девушек.

"Унгер считает, что ФСБ - преемник КГБ - могла получить компрометирующие материалы из многочисленных видеозаписей, которые, как сообщается, Эпштейн сделал со своими знаменитыми друзьями и этими девушками", - пишет издание.

Напомним, связи Эпштейна с ФСБ не единственная версия о его взаимодействии со спецслужбами.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял, что Эпштейн работал на израильскую разведку "Моссад".

В то же время в "файлах Эпштейна" упоминается его запланированная в 2019 году поездка в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.

С кем ведется переписка, не уточняется, но судя по контексту в ней участвовали трое (включая самого Эпштейна).

"Я думаю, что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня я планировал поездку в Украину", - писал Эпштейн.

"Я хочу чтобы ты начала читать про политику в Украине. Про Зеленского, коррупцию, парламент, начинай следить за всем этим… Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой в Украине, вся политика это комедия", - также написал Эпштейн.

Однако в начале июля 2019 года Эпштейн был арестован и в Украину так и не поехал.

Напомним, в новых документах по делу Эпштейна всплыла его переписка с американским миллиардером Илоном Маском.

На днях также появилась информация, что Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием на вечеринке Эпштейна с участием девушек из России.