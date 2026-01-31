Паблики написали о том, что Дональд Трамп фигурирует в новых документах по делу Джеффри Эпштейна, которые были опубликованы минюстом США. Со ссылкой на документы заявлялось, что будущий президент США совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Однако эти обвинения, как уже указали американские СМИ, а также следует из самого текста документов, ничем не подтверждены, и расследование по ним начато не было.

Изложенные в документе претензии к Трампу поступили в ФБР в 2016 году. Их прислал адвокат женщины, обозначенной как Джейн Доу.

Она утверждала, что летом 1994 года ее, тогда 13-летнюю девочку, заманили в Нью-Йорк под предлогом возможностей в модельном бизнесе. Там она якобы посещала вечеринки, организованные Эпштейном, и была принуждена к сексуальным актам как с Эпштейном, так и с Трампом - включая массаж, оральный секс и изнасилование.

Доу, по её утверждению, получала выплаты около 500 долларов за каждое такое "мероприятие".

По информации CNN, жалоба Доу была ещё тогда была признана бездоказательной. Также эта женщина неоднократно подавала иски против Трампа, которые сама потом же и отзывала.

Какую-либо её связь с Эпштейном и Трампом следствие не установило.

Напомним, в новых файлах Эпштейна также утверждается, что основатель Microsoft Билл Гейтс на вечеринках миллиардера заразился венерическим заболеванием. У Гейтса это уже опровергли.

Ранее также сообщалось, что на вечеринках Эпштейна в объектив также попали Мик Джаггер, Майкл Джексон и Билл Клинтон.