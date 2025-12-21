В опубликованных Министерством юстиции США файлах по делу сексуального преступника и финансиста Джеффри Эпштейна "подозрительно" отсутствует президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters, анализируя обнародованные документы.

Журналисты отмечают, что ранее упоминания Трампа всплывали по делу Эпштейна, а "широкие цензурные правки" опубликованых документов вызвали подозрение даже у республиканцев, так как они не способны урегулировать скандал в предверии промежуточных выборов в 2026 году.

"Из опубликованных документов был удален как минимум один файл с фотографией Трампа. Его отсутствие было отмечено демократами в Палате представителей, которые потребовали объяснений от администрации", - пишет Reuters.

Напомним, накануне была обнародована новая партия материалов по делу Эпштейна. На опубликованных фото фигурируют экс-президент США Билл Клинтон, музыканты Мик Джаггер и Майкл Джексон.

На ранее опубликованных 68 фото присутствовали советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, американский миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс, а также философ Ноам Хомский.

Почему в США активизировалось дело Эпштейна, мы анализировали в отдельном материале.