Покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба российских Вооружённых сил генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стало еще одним сигналом о том, что с переговорным процессом, который после каждого нового раунда его участники называют конструктивным, в реальности дела обстоят очень сложно.

Хотя в Киеве неофициально уже запустили информацию о непричастности к покушению на Алексеева, в это вряд ли многие поверят. Тем более что высокопоставленные украинские военные уже дают понять, что за покушением стоит Киев. Так, об этом написал командир "Азова" Денис Прокопенко. По его словам, в мае 2022 года Алексеев был старшим представителем России на переговорах в Мариуполе о сдаче в плен украинского гарнизона на "Азовстали", обещал сдавшимся нормальное отношение, но в итоге многие из них в плену подвергались регулярным пыткам, заявил Прокопенко.



Украинские спецслужбы регулярно устраивают подобные "аттентаты" против высокопоставленных российских военных. И Алексеев как очень видная фигура в военной системе РФ тоже был вполне очевидной целью.



Причем, что важно в контексте переговорного процесса, Алексеев является первым заместителем главы ГРУ. А глава ГРУ Игорь Костюков - руководителем российской делегации на переговорах в Абу-Даби. То есть покушение было совершено на первого зама главы российских переговорщиков на следующий день после их завершения. Это уже породило версии о том, что целью покушения был срыв переговорного процесса, о чём уже, например, заявил Сергей Лавров, обвинив в преступлении Киев.



Действительно операция готовилась под переговоры или была уже запланирована давно, неясно, но очевидно, что если переговоры выходят на финишную прямую и есть желание довести их до конца, то вряд ли совершались бы действия, которые могут поставить под угрозу процесс.



Правда, существует версия, что покушение устроила третья сила, желающая сорвать достижение договоренностей о завершении войны, о чем написали украинские СМИ со ссылкой на источники на Банковой. Конечно, можно допустить, что это действительно результат действий глобальной "партии войны" по срыву мирных усилий. Тем более что Алексеев сам на протяжении последних лет неоднократно участвовал в переговорах с Украиной и кроме прочего, по данным журналистов, контактировал с Кириллом Будановым – нынешним фактическим руководителем украинской делегации и главой Офиса президента (к слову, не исключено, что версия о третьей силе запущена именно по команде Буданова).



Однако проблема данной версии в том, что не очень понятно, какие конкретно договорённости хотели сорвать путем покушения на Алексеева. Потому что судя по сигналам, поступающим из кулуаров переговорного процесса, серьёзных подвижек на пути к завершению войны пока нет, поскольку нет согласия по ключевому вопросу – территориальному, то есть насчет вывода украинских войск из Донбасса, на чем настаивает Россия и против чего выступает Киев.



По сути ситуация мало изменилась со времен прошлогодних переговоров в Стамбуле. Поменялась лишь форма благодаря смене установки для украинской делегации: если прошлым летом Киев делал акцент на том, что для россиян переговорный процесс - это профанация, а потому Вашингтон должен давить на Москву, то сейчас, когда есть угроза, что Трамп надавит не на Кремль, а на Банковую, украинской делегации дано указание заявлять о конструктивности переговоров и обсуждать второстепенные детали, не давая согласия по главному пункту – Донбассу.



Поэтому утечки о переговорах касаются чего угодно – мониторинга режима прекращения огня, судьбы Запорожской АЭС, - но только не того, есть ли сближение позиций по Донецкой области. Хотя по этому поводу Владимир Зеленский постоянно публично заявляет, что его позиция не поменялась и никакого вывода войск не будет.

Таким образом, переговоры превращаются по большей части в театральное представление для одного зрителя - Дональда Трампа. Кремль в нем участвует, чтобы показать: Киев не идет на уступки по ключевому вопросу, поэтому президенту США пора жестко надавить на Зеленского с целью добиться от него согласия на условия договоренностей на Аляске. Украинское власти же просто тянут время, демонстрируя "конструктив", желание говорить с россиянами и обсуждать условия мирного плана, но без выхода на финальные договоренности.

В общем, Киев стремится предотвратить давление на себя со стороны Вашингтона и принуждение вывести войска из Донбасса, рассчитывая, что чем ближе довыборы в конгресс США, тем меньше будет возможностей у Трампа такое давление оказать. Да и в целом фокус внимания Вашингтона переместится на другие вопросы. Кроме того, в Киеве, как и раньше, есть надежда на то, что, по мере перехода Трампа ко все более явной экспансионистской политике (действиям против Ирана, Кубы и пр.) в окружении президента США будет возрастать влияние "ястребов", которые традиционно выступают против каких-либо серьезных уступок России по Украине и требуют мощного давления на Москву.



Поэтому переговоры могут длиться еще долго и "конструктивно", однако реальный перелом, который позволит перейти к завершению войны, как мы уже писали, возможен в нескольких случаях.

В случае крайне жесткого давления на украинские власти со стороны Трампа, причем не словесного, а с практическими мерами. Если Европа решит, что в условиях противостояния с Трампом нужно срочно помириться с РФ, и окажет давление на Киев, угрожая в противном случае прекратить финансирование и прочую поддержку. Если для одной из воюющих стран резко ухудшится ситуация на фронте. Скажем, РФ захватит Донбасс военным путем, после чего прекратится огонь по линии фронта. Если начнется экономическая или политическая дестабилизация тыла у одной из воюющих стран.

При этом понятно, что в двух последних случаях условия мира будут совсем другие, чем те, что обсуждают сейчас.



Судя по всему, воюющие стороны несмотря на переговорный процесс исходят из того, что война продолжится и все решится на поле боя и в тылу.



Россия накапливает стратегические резервы для активизации наступления весной-летом. Украина готовится к защите объектов энергетики следующей зимой.

И если покушение на Алексеева осуществили украинские спецслужбы, то оно тоже вполне вписывается в эту логику: если переговоры - просто театральное действие без расчета на результат, то они не являются поводом приостанавливать планируемые операции против высших российских военачальников. Тем более что покушение на Алексеева может подтолкнуть Москву к резкому демаршу в переговорном процессе, что Киев использует для убеждения Трампа в "неконструктивности" Москвы.



Кремль, со своей стороны, вероятно, попытается повернуть ситуацию в иную сторону, представив Трампу покушение на Алексеева как попытку Киева сорвать переговоры и потребовать от Вашингтона больше не тянуть с практическими мерами давления на Зеленского для побуждения его к выполнению условий договоренностей в Анкоридже.