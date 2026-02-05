Следующие переговоры о мире в Украине с делегациями США и РФ, скорее всего, состоятся в Америке.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"В ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке. Мы готовы к любым рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и таким, что лишает Россию аппетита воевать дальше", - сообщил Зеленский.

При этом президент отметил, что согласовал новые боевые операции Службы безопасности Украины.

"Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара – об операциях Службы безопасности Украины. Хорошие результаты, я согласовал новую работу Службы – новые боевые операции ", – сказал он в своем обращении.

Ранее Зеленский заявлял, что любое признание временно оккупированных территорий Украины российскими не принесёт пользы Кремлю, ведь признают их не все страны, а главное - сама Украина этого не сделает.

Напомним, сегодня на переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби делегации Украины и РФ договорились об обмене 314 пленными.