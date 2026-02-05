Любое признание временно оккупированных территорий Украины российскими не принесёт пользы Кремлю, ведь признают их не все страны, а главное - сама Украина этого не сделает.

Таким образом президент Украины Владимир Зеленский во время его совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве прокомментировал требование РФ о признании Донбасса российским всеми сторонами переговоров.

"Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а во-вторых, у Украины есть президент Украины, подписывающий документы. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории - это наши, несмотря на то, что их временный статус "временно оккупированные", - подчеркнул президент.

Напомним, сейчас идут переговоры между Украиной, Россией и США. Камнем преткновения на них стала судьба Донбасса, откуда Москва требует вывести ВСУ.

В ранее опубликованном проекте американского мирного плана говорилось, что США готовы признать российскую юрисдикцию над захваченными в Украине территориями.

Между тем западные СМИ пишут, что в Украине растёт число граждан, готовых ради наступления мира согласиться на передачу России всего Донбасса.

Готова ли Верховная Рада поддержать мирное соглашение с передачей Донбасса РФ, мы рассказывали в отдельном материале.