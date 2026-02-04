В Украине увеличивается количество граждан, готовых для наступления мира согласиться на передачу России всего Донбасса.

Об этом сообщаел американская газета The New York Times.

"Опросы показывают растущую готовность к территориальным уступкам среди уставшего от войны населения при условии предоставления Украине надежных гарантий безопасности", - говорится в статье издания.

Газета приводит слова жительницы Донбасса Кристины Юрченко, которая вложила всю свою энергию в ставшую популярной танцевальную студию, но готова отказаться от всего ради прочного мира. Ключевое условие для неё - гарантии, что не будет новой войны.

NYT пишет, что таких украинцев всё больше, и "это представляет собой заметный сдвиг в сознании уставшего от войны украинского населения".

Газета ссылается на опрос КМИС в мае 2022 года, показавший, что 82% украинцев категорически против сдачи территорий. Но согласно последнему опросу, опубликованному в понедельник, 40% уже поддержат передачу Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

При этом 52% украинцев по-прежнему выступают против территориальных уступок. Как считает издание, отказ от Донбасса может расколоть украинское общество. Это также может изменить имидж Владимира Зеленского: из героического лидера, защищавшего государство, он превратится в человека, допустившего российскую оккупацию контролируемой Украиной территории.

Как мы писали, в сентябре директор социологической группы "Рейтинг" говорил, что среди жителей Украины наблюдает огромный запрос на мирные переговоры.