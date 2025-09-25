Среди жителей Украины наблюдается огромный запрос на мирные переговоры. С начала войны изменения в опросах по этой теме - колоссальные.

Об этом заявил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Запрос на переговоры огромный. Он был совершенно другим в начале войны. В начале войны мы были очень сплочёнными - 73% говорили, что нужно воевать до возвращения Крыма и Донбасса. Но с каждым новым замером, когда война затягивалась, мы пришли к совершенно противоположному мнению", - сказал Антипович.

По данным опросов, украинцы разделились на две категории: две трети (60%) считают, что необходимо искать компромисс на переговорах, а примерно треть считает, что необходимо или освободить все захваченные территории, или хотя бы выйти на границы 2022 года.

"Но, когда дальше спрашиваешь: "А какой реальный сценарий?" - уже 80% украинцев говорят, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран", - отмечает социолог.

Из этих 80 процентов 20 выступают за прямые переговоры с РФ. Остальные 60% - за переговоры с другими странами, но для решения вопроса дипломатическим путём. Только 11% верят, что войну можно завершить исключительно военным способом.

"Но это не про мир любой ценой. Никакого мира любой ценой. Это не про восстановление отношений с россиянами. При каких условиях мы можем согласиться (на мир)? Только при условии предоставления надёжных гарантий безопасности", - сказал Антипович.

Напомним, по итогам переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что "нужно завершать войну, а не устанавливать временное перемирие".

В отдельном материале мы разбирали, насколько реально заключение мирного соглашения, о котором говорил Трамп, и не является ли это лишь формой затягивания переговоров.