Президент США Дональд Трамп не хочет вводить дополнительные санкции в отношении РФ, опасаясь сорвать таким образом мирные переговоры.

Об этом телеканалу CNN заявили источники в Белом доме.

"Развитие событий отражает неразрешимость конфликта в Украине и растущее давление, которое Трамп испытывает, пытаясь добиться наказания России. Спустя почти три недели после саммита на Аляске Трамп всё больше разочаровывается отсутствием прогресса в мирном процессе и размышляет о том, насколько ему следует лично участвовать в организации встречи Кремля с украинскими лидерами", - сказали журналистам представители администрации.

Также Трамп не готов вводить санкции против Китая за покупку российской нефти, намереваясь заключить с Пекином торговую сделку.

В отдельном материале мы рассказывали, что в Европе сомневаются в готовности Трампа вводить жёсткие санкции против России, несмотря на его публичные призывы к ЕС отказаться от закупок российской нефти. По данным Bild, во время недавнего разговора с европейскими лидерами Трамп и его представитель Стив Уиткофф обвинили ЕС в продолжении закупок нефти из РФ — как напрямую, так и через Индию. Однако в Евросоюзе считают, что США сами не решатся на вторичные санкции, опасаясь удара по экономике и возможной торговой войны с Индией и Китаем. Поэтому заявления Трампа воспринимаются скорее как политический жест.

Между тем министр финансов США Скотт Бессант отмечал, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России.



