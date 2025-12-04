Анализируем итоги 1380-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Покровск "уже фактически захвачен", а Мирноград "находится в полном кольце окружения", заявила нардеп Безуглая.

"Россияне приближаются к Запорожью и давно проникли в Константиновку", - добавила Безуглая и призвала уволить главкома Сырского и провести аудит в армии.

Сам Сырский настаивает, что Покровск не потерян, а оборона города и соседнего Мирнограда сдерживает дальнейшее продвижение РФ.

"Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы", - пишет главком.

Сегодняшняя карта Генштаба вообще показала, что россияне даже не вошли в южные районы Покровска. Хотя ранее ВСУ официально признавали, что контролируют лишь территорию севернее железной дороги - то есть, северную треть города.

При этом украинский военный паблик Deep State дает совсем иную картину - под устойчивым контролем Украины остаются лишь небольшие участки на северной окраине Покровска. Остальное либо под РФ, либо в серой зоне.

Ранее о том, что Покровск захвачен, написала немецкая газета Bild.

Также издание писало о фактическом окружении Мирнограда и заблокированных там украинских военных. А сегодня кадры "почти окруженного" Мирнограда опубликовало агентство Associated Press.

СМИ приводит комментарий военных 38-й бригады, согласно которому маршрут отхода из города еще есть, но логистика затруднена. Проводить небольшую ротацию удается "очень редко", люди сидят там неделями.

Deep State пишет, что россияне продвинулись в Ямполе под Лиманом, из-за чего практически весь город оказался либо под российским контролем, либо в "серой зоне".

Еще одно крупное продвижение, зафиксированное Deep State - в Волчанске. Судя по карте, российское войска вошли в южную часть города, которая частично перешла в серую зону.

При этом, напомним, Путину на днях доложили о полном захвате Волчанска. Украина этого, как видим, не подтверждает - но при этом налицо серьезное продвижение РФ в городе.

Российские паблики массово распространяют сообщение о подготовке наступления в Черниговской области. Они дают понять, что целью является отвлечь силы ВСУ с других направлений.

"ВСУ знают это (о подготовке наступления - Ред.) Но что поделать, там у них сидят далеко не самые боеспособные части и добавить к ним - некого и нечего. Но придется. И тогда начнутся самые главные события", - говорится в сообщении.

Украина накопления сил РФ около Черниговской области не подтверждала. Крупные российские военные паблики также об этом не пишут.

Не исключено, что появление подобной информации связано с заявлением Путина во вторник о необходимости создания "буферной зоны" на российско-украинской границе. Тем более, что по тем же Z-пабликам, которые пишут о подготовке наступления в Черниговской области, идет информация о предстоящей активизации действий армии РФ и в приграничных районах Харьковской области.

Новый раунд переговоров

Сегодня или завтра в Майами должны снова состояться переговоры по Украине - американцы, после поездки к Путину, встретятся с украинской делегацией во главе с Умеровым.

По данным Associated Press и New York Post, на переговорах стороны намерены обсудить требования России, которые Путин выдвинул во время недавних переговоров в Кремле.

"Уиткофф и Кушнер обсудят последние требования России, обсуждавшиеся в ходе их пятичасовой встречи в Москве, и попытаются добиться прогресса в заключении соглашения о прекращении войны", - пишет

New York Post со ссылкой на источник.

Источники изданий подчеркивают, что администрация США ожидает ощутимого продвижения по проекту мирного соглашения, а новая встреча в Майами рассматривается как ключевой этап переговорного процесса.

Мирный план по Украине сейчас разделен на четыре отдельных элемента, которые обсуждаются параллельно, сообщает The New York Times. По данным источников, один касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины - таких как ограничения будущей численности её армии мирного времени и дальности полёта ракет.

Другие части охватывают территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности.

К слову, Путин сегодня также заявил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на 4 "пакета" и обсуждать их в таком формате.

Он сообщил, что встреча с американскими представителями Уиткоффом и Кушнером в Кремле была длинной, поскольку сторонам пришлось пройтись по каждому пункту мирных предложений. Путин назвал эти переговоры "очень полезными и очень нужными", при этом часть пунктов Россия, по его словам, отвергает, но дал понять, что они обсуждаются, и это "сложная работа".

Вчера ситуацию с переговорами в Москве впервые официально прокомментировали США. Трамп назвал встречу своих представителей с Путиным "очень хорошей". И заявил, что призывал Зеленского заключить мир ещё в феврале, но тот отказался, и теперь против Украины "очень многое".

"Насколько я понимаю, у них (Уиткоффа и Кушнера - Ред.) вчера была очень хорошая встреча с президентом Путиным. Посмотрим, что будет дальше. Вы знаете, когда я был в этом офисе и говорил о том, что у вас нет карт, я говорил: "У вас нет карт". Это было время для урегулирования (имеется в виду перепалка Трампа и Зеленского в феврале 2025 года в Белом доме - Ред.). Я считал, что это было бы намного лучшее время для договорённости. Но они (украинские власти - Ред.), в своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас против них очень многое. Но вчера президент Путин провёл очень хорошую встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Что из этой встречи выйдет — я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое", - сказал Трамп.

"Знаете, с Украиной, думаю, у нас уже всё довольно хорошо проработано. Они вполне довольны, учитывая обстоятельства", - добавил он.

NYT полагает, что переговоры сейчас заходят в тупик, потому что Киев и Москва отвергают ключевые условия друг друга. И Трамп сейчас стоит перед выбором: усилить давление на Украину, Россию или выйти из переговоров. Об этом ранее писала и "Страна", анализируя итоги переговоров в Москве.

При этом в Европе уже уверены, что США выберут путь жесткого давления именно на Киев. Они считают, что "нужно защитить Зеленского от предательства США", пишет газета Der Spiegel, которая публикует заявления европейских лидеров, сделанные в телефонном разговоре с Зеленским в понедельник.

Они обсуждали, что США могут "предать" Украину в процессе мирных переговоров с РФ.

"Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности", — заявил Макрон и добавил, что для Зеленского существует "большая опасность". В Елисейском дворце слова Макрона отрицают.

Мерц заявил, что Зеленскому следует быть "крайне осторожным в ближайшие дни". "Они (американцы - Ред.) играют в игры, как с вами, так и с нами". Президент Финляндии Стубб заявил, что "мы не должны оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами". Генсек НАТО Рютте поддержал финна. "Я согласен с Александром; мы должны защитить Владимира".

Также участники разговора неоднократно заявляли, что считают исключительно европейской прерогативой вопрос замороженных активов РФ. Согласно содержанию разговора, европейцы пытались добиться встречи с Уиткоффом и Кушнером, но она не состоялась.

Напомним, что Уиткофф на обратном пути из Москвы не стал встречаться не только с европейцами, но и с Зеленским, дожидавшимся его в Европе. При этом американцы продолжают переговоры в формате уполномоченной тем же Зеленским делегации. Почему тогда они отказались встречаться с самим украинским президентом?

Бывший советник Банковой Арестович считает, что США в рамках соглашений с Россией обсуждают уход Зеленского из власти - чтобы мирное соглашение подписал другой представитель Украины.

На вопрос в одном из эфиров, почему Уиткофф не встретился с Зеленским после Путина, Арестович ответил, что "задача Зеленского одна — уйти".

"Мирное соглашение, если будет подписано, будет подписано без него (Зеленского - Ред.), скорее всего исполняющим обязанности президента станет глава Верховной Рады. И, скорее всего, Россия готова приостановить огонь на время выборов, подготовки выборов в Украине. От Зеленского ожидается, что он уберётся в ближайшее время разумно. Далее - приостановка огня, далее - выборы, далее - подписание соглашения с новой, настоящей системой соглашений с новыми руководителями Украины. Вот таков план", - полагает экс-советник.

Уйдет ли Зеленский из власти в ближайшее время, мы анализировали здесь.

"Война" ГУР и ВСУ под Киевом

Пока ключевые для Украины события разворачиваются на фронте и на переговорных площадках, под Киевом развернулась настоящая война за участки элитной недвижимости.

Между бойцами ГУР и воинской части ВСУ А4005 произошло столкновение с использованием оружия на территории санатория "Жовтень" в Конча-Заспе, сообщила "УП" со ссылкой на источники.

Вечером 3 декабря представители ГУР зашли на территорию санатория "Жовтень" и заняли ее, "выбив ворота и сломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих в/ч А4005, нанеся существенные травмы". По словам источника, бойцы ГУР пленных отпустили и забаррикадировались на территории.

Также собеседник рассказал, что рядом с территорией находятся сотрудники Нацполиции, Военной службы правопорядка, военный комендант Киевской области по месту расположения в/ч А4005 и представители Киевской ОВА.

Бойцы ГУР отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов, сообщил источник. К процессу присоединилось подразделение ГБР, которое накладывало арест на санкционное имущество.

По словам другого источника издания, "воинская служба правопорядка сообщила, что права на аренду данной территории имеют обе стороны конфликта, с заявлениями никто не обращается. Решением конфликтной ситуации занимается центральное управление ВСП".

Кроме того, по словам источника, на место происшествия прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По данным издания, владелец этого земельного участка, с которым ГУР заключило соглашение, компания из орбиты бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, которые хотят застроить территорию санатория. Воинская часть после полномасштабного вторжения заключила соглашение с представителями санатория и арендовала помещения.

В частности, территория используется согласно боевому распоряжению командующего Сухопутных войск, имеет согласование военной администрации города Киева и директора санатория "Жовтень". Здания опечатаны, доступ в них не осуществляется.

По словам знакомого с ситуацией источника, представители ГУР за последний месяц не впервые приезжали на его территорию с требованием покинуть санаторий.

То есть, судя по всему, речь идет о споре по поводу контроля над объектом, к которому конфликтующие стороны в качестве группы поддержки привлекли, с одной стороны, подразделение ВСУ, с другой стороны - бойцов ГУР. Отметим, что это уже не первое участие ГУР в подобных разборках. Ранее мы писали уже о столкновении ГУРовцев с СБУшниками по поводу спора вокруг принадлежности здания в центре Киева.

Однако последние события, безусловно, большего масштаба и похожи, судя по свидетельству очевидцев, на полноценное боестолкновение.

В политических кругах распространено точка зрения, что это является отголоском отставки Ермака, что повлекло за собой резкое ослабление контроля президента и его Офиса над всей системой власти, а особенно - над силовыми структурами, которые и до того, помимо своей основной деятельности, активно участвовали в различных коммерчески-коррупционных схемах.

Теперь они, почувствовал слабость политического руководства страны, могут еще более активно ими заняться.