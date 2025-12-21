Большинство случаев самовольного оставления частей (СОЧ; укр - СЗЧ) происходит в учебных центрах.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

По его словам, побеги из учебных центров составляют 80% случаев СОЧ, а те, кто планируют возвращаться на военную службу, часто ставят условием назначения на тыловые должности или в силы обеспечения - но не на передовую.

"Нужно выработать четкие правила. Мы точно не должны идеализировать ситуацию – что вот человеку нужно создать условия, чтобы только он вернулся. А если он вернется просто занимать место и получать заработную плату, то зачем тогда вообще возвращать? Хватит уже заигрывать со всеми. Люди, которые ушли, предали тех, кто сражается. 80% побегов – из учебных центров, и я считаю, что за это нужно наказывать", – сказал нардеп.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что многие украинцы делают выбор в пользу тюрьмы, а не мобилизации.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что ушедшие в СОЧ лишаются права выбора, в какую часть вернуться.