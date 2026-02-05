Поступают официальные подтверждения информации о блокировке российских терминалов Starlink, а вместе с ними и некоторых украинских, о чем вчера писал украинский военный с позывным Алекс.

Об этом написал в своем телеграм-канале министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, первая очередь внесенных в белый список терминалов Starlink работает, а "терминалы россиян уже заблокированы".

Федоров отметил, что не работают и некоторые зарегистрированные украинские терминалы. Это происходит потому, что белые списки обновляют только раз в сутки.

"Гражданским нужно верифицировать свои Starlink через ЦПАУ. Для юрлиц уже скоро будет доступна соответствующая услуга на портале "Дия", - напомнил министр.

Его советник Сергей Бескрестнов заявил, что в Вооруженных силах Украины проблемы со Starlink наблюдаются у тех, кто не оперативно подал списки на регистрацию терминалов. Таким людям следует какое-то время подождать. Бескрестнов добавил, что у россиян "на фронтах даже не проблема, а катастрофа: всё управление войсками легло, на многих участках остановлены штурмовые действия".

Российские военные телеграм-каналы тоже подтверждают, что терминалы Starlink армии РФ на фронте прекратили работать. Однако оценки перспектив влияния этого на ситуацию разнятся.

Некоторые российские военные каналы из бывшей сетки Евгения Пригожина и близкие к Игорю Гиркину сообщают о тяжелой ситуации со связью в войсках, которые лишились одного из наиболее надежных способов коммуникации на передовой. Другие пишут, что проблема сильно преувеличена, так как на Starlink работало около 10% российской военной связи, остальную долю обеспечивают штатные сети ВС РФ, и что технические решения о замене Starlink уже прорабатываются. А шум Z-блогеры раздувают из-за того, что они лишились одного из своих основных заработков - волонтерских сборов на поставки американских терминалов.

Напомним, компания SpaceX по просьбе Минобороны Украины начала отключать все терминалы, кроме зарегистрированных Киевом. В Минцифры подробно рассказали о том, как украинцам верифицировать свои терминалы Starlink.

В начале месяца Федоров заявил, что правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового интернета Starlink.