Украинские войска отмечают перебои с интернетом после начала верификации Starlink.

Об этом сообщает старший лейтененат ВСУ с позывным Алекс в своём телеграм-канале.

По его словам, "в целом старлинки работают, но идут перебои с терминалами у некоторых пользователей".

Параллельно военные паблики РФ пишут о массовых проблемах с отсутствием интернета на линии фронта и рядом с ней у обеих армий.

Напомним, что после применения Россией дронов на "Старлинках" Украина запустила процедуру верификации используемых ВСУ терминалов, чтобы отключать российские от спутника.

Ранее в Минцифры рассказали, как украинцам верифицировать терминалы Starlink.

Война в Украине идёт 1442-й день. Мы следим за последними новостями среды, 4 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, ВСУ отбили половину Купянска в Харьковской области. Юго-восток города перешёл в синюю зону с пометкой "освобождено". В свою очередь противник получил продвижение за Покровском Донецкой области в сторону Гришино, а также по трассе на Славянск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.