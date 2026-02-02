Для верификации терминалов Starlink обычным гражданам и ФЛП нужно будет идти в Центр предоставления административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерстве цифровой трансформации.

По информации, бизнес может провести процедуру через "Дию".

"Если вы используете Starlink дома или на работе — с 3 февраля подтверждайте через ЦНАП или на портале Действие, что терминал принадлежит именно вам. После верификации ваш Starlink продолжит работу в Украине без ограничений.", говорится в сообщении.

При этом отмечаетс, что неверифицированные же терминалы будут отключены.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров заявил, что правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового интернета Starlink.

Ожидается, что в результате в Украине останутся работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все другие отключат.

В конце января стало известно, что россияне впервые использовали в Украине "Герани", управляемые через Starlink.

