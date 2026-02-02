Энергетическое перемирие в Украине подошло к концу, и армия РФ снова начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, в результате атак на энергетическую инфраструктуру оказались обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. На поврежденных объектах идут восстановительные работы.

Также чиновник привел подробности вчерашнего удара по служебному автобусу с шахтёрами. По его словам, дроны атаковали транспорт одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе Днепропетровской области. В результате погибли 16 работников шахты, еще 14 получили ранения.

Еще Некрасов сообщил, что в Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Как только работа энергосистемы стабилизируется, столица вернется к стабильным почасовым графикам обесточивания.

А вот Владимир Зеленский на селекторном совещании, посвященном ситуации в энергетике, заявил, что Россия не специально била по упомянутым объектам после завершения энергетического перемирия.

"За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "Шахедов" по ​​энергетической инфраструктуре не было", - отметил президент.

Напомним, по данным западной прессы, инициатором энергетического перемирия была Украина, с таким предложением её представители выступили на переговорах в Абу-Даби.

Почему Россия могла согласиться на это перемирие, мы анализировали в отдельном материале.