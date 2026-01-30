Вчера, как только в телеграм-каналах появилась информация о возможном энергетическом перемирии, украинцы начали отменять заказы на энергетическое оборудование.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук со ссылкой на предпринимателя, который продает пауэрбанки, портативные зарядные станции EcoFlow и небольшие генераторы.

Лукашук констатировал, что "само появление этой темы работает на расслабление", однако "реальность войны от этого не меняется".

"Опыт последних четырёх лет подводит к одному выводу: не жить в ожидании энергетического перерасхода, а готовиться к худшим сценариям, насколько это возможно в нынешних условиях. Реагировать на сигналы бедствия в воздухе. Российская Федерация не может добиться перелома на фронте. Поэтому она сменила тактику: давит на тылы за счет энергетических ударов... По логике россиян, холод и тьма – это принуждение страны в целом через террор мирных людей. Заморозить Киев – значит оказать давление не только на народ, но и на высшее руководство государства. Именно поэтому я скептически отношусь к энергетическому перемирию. Если это так – хорошо. Но вопрос в том, почему противник добровольно отказался от этого рычага давления?" - написал чиновник.

Он добавил, что только в декабре и январе войска РФ нанесли шесть массированных энергетических ударов. И несмотря на перемирие "риски не уменьшаются, а увеличиваются". Поэтому Лукашук призвал готовиться к наихудшему сценарию.

"Розовые очки сейчас не нужны", - констатировал он.

Напомним, вчера главной новостью дня стала информация об объявлении энергетического перемирия на первые числа февраля, которую сначала опубликовал российский блогер. Позже её подтвердил президент США Дональд Трамп.

Мы подробно разбирали в отдельном материале, почему Москва согласилась на такое перемирие.