В Италии, вероятно, убили и выбросили из окна украинского банкира Александра Адарича.

Об этом сообщает La Republicca.

По информации издания, Адарич прилетел в Милан из Испании 23 января, чтобы заключить "секретное" соглашение.

По плану он должен был в тот же день вернуться назад. Встреча проходила в квартире по улице Виа Нерино.

Правоохранители заявляют, что именно там и произошло убийство. Банкир выпал из окна, но следователи предполагают, что к моменту падения он уже был мертв.

На теле были обнаружены следы связывания и избиения, которые могли стать причиной смерти еще до падения.

Консьержка дома рассказала, что услышала глухой звук и увидела силуэт мужчины в окне квартиры. Впоследствии этот человек спустился вниз, по-английски спросил, что произошло, и быстро удалился.

Камеры видеонаблюдения также зафиксировали по меньшей мере двух человек, бежавших после гибели украинца.

Во время обыска квартиры полиция нашла три документа с разными именами и гражданствами, но все они принадлежали одному лицу. В одном был записан Александр Адарич, в другом – румынский вариант имени Александр Адаричи.

Следователи связывают это с его международной бизнес-деятельностью и компаниями в оффшорных юрисдикциях. В настоящее время расследование продолжается.

Александр Адарич был известным финансистом: входил в топ-100 менеджеров Украины в 2006 году, основал и возглавлял "Фидобанк", ранее являлся председателем правления "УкрСиббанка".

Напомним, в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области произошло покушение на убийство местного депутата Виталия Сторожука.

А в сентябре в Кривом Роге был убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко.