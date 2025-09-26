В Кривом Роге убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко.

Об этом сообщают местные издания и телеграм-каналы.

Очевидцы заявили, что слышали семь выстрелов. Мужчина погиб на месте, еще один получил ранение и находится в больнице.

На месте работают все службы, в городе объявили план "Сирена".

Прокуратура начала уголовное производство по факту убийства.

Напомним, 30 августа во Львове убили экс-спикера Верховной Рады, депутата от партии Порошенко "Европейская солидарность" Андрея Парубия.

Его убийца был задержан через два дня. Он заявлял, что убийство Парубия - личная месть украинской власти, и опровергал сотрудничество с РФ.

Ранее мы рассказывали, что бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника убили из-за долга. Подозреваемый в расстреле был задержан.

А под Киевом мужчина купил у военного оружие, а потом из него расстрелял продавца и его тёщу.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.