Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады, депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

Об этом сперва сообщили СМИ, а затем официально подтвердила полиция и президент Владимир Зеленский.

"Сегодня, около полудня, на линию "102" поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения. Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и его местонахождения", - сообщает полиция.

Сейчас во Львовской области идут поиски стрелка, задействованы все службы, заявил глава ОВА Максим Козицкий.

По данным СМИ, убийцей был курьер "Глово". Опубликовано его предполагаемое фото.

СМИ пишут, что киллер стрелял в Парубия 8 раз. После этого он положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде, сообщает местный журналист Виталий Глагола.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что силовики уже сообщили ему об убийстве Парубия. Президент пишет, что "задействованы все необходимые силы и средства для расследования".

В партии Евросолидарность обвинили организации убийства Россию и ее "пятую колонну" в Украине.

"Мы связываем это убийство с его государственнической проукраинской позицией и считаем, что за этим жестоким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист — Российская Федерация и её пятая колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей современного украинского государства", - написала глава фракции "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

МВД заявляет, что во Львове из-за убийства Парубия введен план-перехват "Сирена". Поиски киллера продолжаются.

Напомним, что 19 июля прошлого года во Львове застрелили экс-нардепа Ирину Фарион. Недавно появилась информация, что обвиняемый в ее убийстве собирал досье также на Стерненко, Корбана и мэра Днепра Филатова.

А в марте этого года в Одессе застрелили правого активиста Демьяна Ганула. Его вдова озвучила подробности об офицере, который застрелил активиста.