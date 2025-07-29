Сегодня Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила попытку убийства Сергея Филимонова – командира батальона "Волки да Винчи", подразделения, воюющего под Покровском.

Сам Филимонов – известный ранее как ультраправый активист "Сын Перуна" – проживает в Киеве в одном из новых ЖК. Это следует из сообщения украинских следственных органов, которые рассказали, как подозреваемый выслеживал Филимонова, сняв квартиру в том же жилом комплексе.

При этом Филимонов в последнее время зачастую попадал в новости как герой хроники светской.

В соцсетях уже давно обсуждают, что командир "Волков" часто бывает за границей и, не стесняясь, демонстрирует дорогие вещи. В частности, часы Rolex.

В соцсетях у Филимонова, его жены Валерии, а также у их знакомых немало фотографий, сделанных в Европе – от курортов Испании до Парижа и Лондона (где в последний раз комбат побывал совсем недавно – на боксерском поединке Усика против Дюбуа). Из Парижа есть относительно недавние фото на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с прогулками на вертолёте.

В соцсетях обращают внимание на бренды, которые часто фигурируют на фото: Cartier, Loro Piana, Chanel, Rolex, Miu Miu, Zegna.

Кроме того, паблики пишут о покупке Филимоновым автомобиля Mercedes в 223-м кузове. Один из его соратников якобы приобрел Mercedes AMG GT.

Сам Филимонов особо эти претензии не опровергал. После очередных возмущений он записал видео, где утверждал, что его частые поездки за границу связаны с военной службой – батальоном "Волки да Винчи" где, по его утверждениям, всем дают отпуска и выпускают за границу.

При этом критики обвиняют Филимонова в том, что он берёт деньги на роскошную жизнь из донатов, а также обложил "данью" бизнесменов и фермеров, которые хотели эвакуировать свое оборудование из районов боевых действий. Подтверждений этим обвинениям на данный момент нет.

Между тем, уже в разгар полномасштабной войны, до того, как возглавить подразделение, Филимонов засветился на вечеринке мошеннического "колл-центра" в Днепре.

Напомним, предыдущий командир подразделения, известный как Да Винчи, погиб под Бахмутом.