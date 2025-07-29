Служба безопасности Украины заявила о предотвращении заказного убийства командира батальона "Волки да Винчи" Сергея Филимонова. За подготовкой покушения стоит ФСБ, которая выдавала себя за СБУ, утверждают в ведомстве.

Об пресс-служба СБУ сообщила в своих соцсетях.

По версии следствия, Россияне завербовали жителя Каменского, участника АТО, шантажировали мужчину фейковым делом о госизмене и убедили его в том, что Филимонов передает РФ координаты для ракетных ударов.

Сам командир батальона, воюющего под Покровском, жил в Киеве. Поэтому завербованный мужчина арендовал квартиру в столице возле дома Филимонова, следил за ним, передавал фото куратору, а затем получил координаты схрона с автоматом и приказ на ликвидацию.

Однако его задержала СБУ, когда он выходил на улицу с оружием, и предотвратила покушение.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

30-летний Филимонов - бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского корпуса "Азов", бывший руководитель киевского "Нацкорпуса", футбольный фанат, представитель движения "Гонор". Проходил обвиняемым из-за столкновений во время споров в связи с киевскими застройками, координировал протесты у Офиса президента в 2021 году. По одному из дел в 2018 году находился под домашним арестом. В националистических кругах он был известен как Сын Перуна. В последние годы с "Азовом" и "Нацкорпусом" разошелся. Также Филимонов сыграл главную роль в фильме режиссера Олега Сенцова "Носорог".

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