Появилось видео покушения на Стерненко. Он получил ранение в ягодицу
В интернете опубликована видеозапись покушения на активиста и радикал Сергея Стерненко.
Ролик снят камерой видеонаблюдения.
Судя по обнародованным кадрам, женщина-стрелок поджидала Стерненко у подъезда. Как только он спустился по ступенькам в сопровождении двух охранников, покушавшаяся открыла по нему огонь. Судя по всему, пуля попала в ягодицу.
Что касается охраны, то как пишут некоторые телеграм-каналы, ее предоставила Служба безопасности Украины. Один из охранников сразу после выстрела повалил женщину-стрелка на асфальт и стал выкручивать у нее из руки пистолет.
Интересно, что Стерненко, который позиционирует себя как волонтер, собирающий деньги на помощь армии, передвигается на внедорожнике Range Rover - в него он сел после ранения. Стоимость такого автомобиля составляет более 200 тысяч долларов.
Между тем, согласно сообщениям СМИ, покушавшаяся на Стерненко женщина - уроженка Одесской области 1979 года рождения, которая была зарегистрирована и проживала в Киеве. Он снимала квартиру в жилом комплексе в столице, где обитает Стерненко, и вела визуальное наблюдение за ним. По информации прессы, деньги на покушение она получила от спецслужб РФ, средства поступили на ее банковские счета.
Напомним, о покушении на Стерненко и задержании стрелявшей в него женщины стало известно сегодня днем.