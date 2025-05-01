В интернете опубликована видеозапись покушения на активиста и радикал Сергея Стерненко.

Ролик снят камерой видеонаблюдения.

Судя по обнародованным кадрам, женщина-стрелок поджидала Стерненко у подъезда. Как только он спустился по ступенькам в сопровождении двух охранников, покушавшаяся открыла по нему огонь. Судя по всему, пуля попала в ягодицу.

Что касается охраны, то как пишут некоторые телеграм-каналы, ее предоставила Служба безопасности Украины. Один из охранников сразу после выстрела повалил женщину-стрелка на асфальт и стал выкручивать у нее из руки пистолет.

Интересно, что Стерненко, который позиционирует себя как волонтер, собирающий деньги на помощь армии, передвигается на внедорожнике Range Rover - в него он сел после ранения. Стоимость такого автомобиля составляет более 200 тысяч долларов.

Между тем, согласно сообщениям СМИ, покушавшаяся на Стерненко женщина - уроженка Одесской области 1979 года рождения, которая была зарегистрирована и проживала в Киеве. Он снимала квартиру в жилом комплексе в столице, где обитает Стерненко, и вела визуальное наблюдение за ним. По информации прессы, деньги на покушение она получила от спецслужб РФ, средства поступили на ее банковские счета.

Напомним, о покушении на Стерненко и задержании стрелявшей в него женщины стало известно сегодня днем.

В марте в Одессе убили другого радикал Демьяна Ганула.