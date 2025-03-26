Уже почти две недели прошло с момента расстрела одесского активиста Демьяна Ганула и после того, как был задержан подозреваемый в его убийстве, офицер ВСУ Сергей Шалаев.

На днях заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов поделился некоторыми подробностями расследования. Он сказал, что убийство не было спонтанным и киллер к нему готовился заранее. Шалаев не вернулся из отпуска в воинскую часть 23 февраля, тогда как уже с 1 марта находился в розыске.

Небитов сказал, что полиция рассматривает три версии преступления. Первая - заказ российских спецслужб (замглавы Нацполиции обозначил ее как приоритетную). Вторая - убийство из-за общественной деятельности Ганула. Третья - личная неприязнь.

Эта информация - одна из немногих новостей о ходе следствия, которые появились с момента убийства.

При этом, что характерно, нет никаких новостей о показаниях подозреваемого, о том, что он сам назвал своим мотивом. О его отказе давать показания не сообщалось. Возможно, он рассказал о мотивах на суде по избранию меры пресечения. Однако этот суд прошел в закрытом режиме. Поэтому на данный момент нет никакой официальной информации о том, какую версию рассказал сам киллер.

Есть только две неофициальные версии, которые публикуют разные телеграм-каналы. Они противоречат друг другу и документальных подтверждений пока не имеют.

Согласно первой версии, речь идет о заказном убийстве. Киллер не был знаком с Ганулом, не имел с ним никаких личных счетов и выполнил заказ тех, у кого были мотивы устранить активиста. Кто это был, существуют разные мнения: начиная от его многочисленных недоброжелателей внутри Одессы и заканчивая российским следом.

Вторая версия: Ганул должен был купить машину для части, где служил Сергей Шалаев, но в итоге этого не сделал. А когда Шалаев приехал с ним разбираться, то офицера жестоко избили, после чего он оказался в больнице. После выписки из больницы он нашел Ганула и застрелил его из чувства мести.

Но, повторимся, ни одна из этих версий пока не подтверждена. Полиция, как видим, заявляет о трех вероятных мотивах, которые она расследует. Но по-прежнему не говорит, какой мотив назвал сам киллер.