В Одессе задержан подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула.

Об этом сначала сообщили местные телеграм-каналы, а затем их информацию подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Одесса: мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление. Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка. Подробности впоследствии от полиции", - сказано в публикации Клименко.

По данным СБУ, убийца - 46-летний дезертир по имени Сергей Шалаев.

Сейчас силовики проверяют мотивы его действий. В частности, разрабатываются версии о заказном убийстве, а также российский след.

Представитель полиции на брифинге уточнил информацию спецслужбы: Коч ушел в самоволку меньше месяца назад - 23 февраля.

Сам убивший Ганула при задержании заявил, что имел звание старшего лейтенанта.

Между тем в интернете появился видеокомментарий Сергея Коча, который рассказал, что полиция и СБУ сначала хотели задержать по подозрению в убийстве активиста его. Фото и данные мужчины публиковали одесские телеграм-каналы. Он похож на Шалаева.

По его словам, к нему приезжали полиция и СБУ, "но потом разобрались".

Убийство Ганула и задержание подозреваемого прокомментировал в своих соцсетях Владимир Зеленский.

"Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения. Поручил привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - написал президент.

Напомним, Ганула убили сегодня в центре Одессы на Александровском проспекте. Судя по записям с камер наблюдения, убийца сначала ранил активиста, а потом произвел контрольный выстрел в лежащую на асфальте жертву.

Мы разбирали, за что могли застрелить Ганула.