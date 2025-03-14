В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального активиста Демьяна Ганула.

Об этом сперва написали одесские паблики, а позже официально подтвердил глава МВД Игорь Клименко.

СМИ сперва написали, что стрелявший был одет в военную форму и дважды выстрелил из короткоствола. Позже глава МВД Клименко опроверг информацию про военную форму.

"Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в Одесса направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления", - сказал Клименко в Раде.

Убийство Ганула подтверждает и татуировка на теле жертвы.

В сети появилось видео убийства активиста Ганула в Одессе. Мужчина произвел контрольный выстрел в уже раненого Ганула на глазах у прохожих.

Также полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве активиста.

Что известно о Гануле

Демьян Ганул, убитый сегодня в Одессе - это известный радикальный активист, выходец из "Правого сектора". Позже основал свою собственную организацию "Уличный фронт".

Ганул был известен еще с 2014 года, когда участвовал в событиях 2 мая, когда в Доме профсоюзов погибли десятки человек. Позже он организовывал акции против одесситов, которые возлагали цветы в честь сгоревших антимайдановцев. В частности, он с друзьями приносил на Куликово поле шашлыки.

Также Ганул широко известен тем, что боролся в Одессе с "имперскими" и советскими памятниками - Екатерине, Пушкину, советским воинам. Он срывал концерты российских исполнителей, а также преследовал жителей города, которые высказывались за русский язык.

В последнее время Ганул активно "боролся" против тех, кто критиковал мобилизацию.

Наиболее скандальный случай произошел этим летом, когда Ганул избил одесского фитнес-тренера после того, как тот раскритиковал ТЦК. После этого тренер пропал и оказался, предположительно, в рядах ВСУ, где над ним издевались и, вероятно, изнасиловали.

Сам Ганул при этом, насколько известно, не воевал и занимался волонтерством. Но не без скандалов. В 2023 году его избили, как сообщалось, военные "Иностранного легиона" - за то, что Ганул собрал деньги на автомобиль, но не отдал его.