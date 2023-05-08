Одесского активиста Демьяна Ганула 4 мая избили неизвестные в военной форме. Об этом он сам сообщил в соцсетях с фото окровавленного лица.

По словам Ганула, его знакомый предложил ему встретиться с военными, которым якобы требовалась помощь волонтеров – Демьян Ганул позиционирует себя в этом качестве и часто публикует фото о своей поддержке фронту.

Ганул договорился встретиться с военными в кафе – его собеседники были уроженцами Кавказа. После недолгого разговора военные, как заявляет Ганул, выдвинули активисту претензии о его мошенничестве, дескать, Ганул не пригнал им обещанный автомобиль. На который ранее объявлял сбор в интернете.

Ссора быстро перешла в потасовку – несколько военных начали бить Ганула прямо в кафе. В ходе стычки активиста повалили на пол и продолжили избивать ногами. Впрочем, активисту удалось вырваться и убежать. Нападавшие не стали его догонять, из кафе они уехали на машине.

По мнению Демьяна Ганула заказчиком нападения на него якобы стал тот же одессит, который когда-то заказал "нападение" на Сергея Стерненко, по фамилии Подобедов. Напомним, 24 мая 2018 в Одессе, Сергей Стерненко убил ножом Ивана Кузнецова. Третий участник конфликта - Александр Исайкул, также был ранен Стерненко ножом в живот, однако успел убежать.

В одесской полиции уже подтвердили нападение на Демьяна Ганула - по этому факту открыто уголовное производство по ст. 125 УК Украины – легкие телесные повреждения.

По информации источников "Страны" в одесской полиции, нападавшие на Ганула служат в Иностранном легионе ВСУ в подразделении "Ахмад" и прикомандированы к 28-й бригаде ВСУ.

Бойцы этого подразделения уже отреагировали на заявление Демьяна Ганула об избиении и опубликовали видео со своей версией события.

По версии военных, они действительно предъявили активисту претензии, обвинив его в мошенничестве. В видео они утверждают, что драку активист начал сам, а также назвали Ганула аферистом, ворующим деньги из собранных на помощь фронту.

Глава пресс-службы ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк прокомментировала происшествие.

"По заявлению Демьяна Ганула об участии военнослужащих одной из бригад в инциденте с его избиением, командованием назначено служебное расследование. Предварительно известно, что участие военнослужащих бригады в этих событиях было инициировано по их собственным соображениям и никак не может ассоциироваться с позицией всей бригады. Они не были уполномочены решать никакие вопросы от имени воинской части. Агрессивное поведение и применение силы командования однозначно осуждает. Степень вины каждого будет установлена, будем реагировать согласно требованиям действующего законодательства.

Демьян Ганул известен в Одессе тем, что стрелял с балкона из охотничьего ружья на Греческой площади 2 мая 2014 года по антимайдановцам, ранив при этом нескольких людей картечью. Однако суд так и не признал активиста виновным в причинении телесных повреждений.

Также Демьян Ганул отметился затем во многих скандальных акциях. Например, фотографировался, имитируя перед камерой стрельбу из ручного гранатомета по памятнику Екатерине Второй перед его сносом. Одесская полиция тогда заявила о том, что по поводу демонстрации гранатомета в общественном месте будет проведена проверка.

Автомобиль активиста 21 марта 2023 года останавливала полиция, обнаружив в его машине оружие и боеприпасы. Впрочем, это также осталось за рамками уголовной ответственности – полиция не предъявила Демьяну Ганулу подозрения в незаконном хранении оружия.