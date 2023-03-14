В Одессе у активиста Демьяна Ганула изъяли боеприпасы. Их обнаружили в его машине. В Cadillac Escalade полицейские нашли три осколочных боеприпаса "ВОГ", гранату РГД-5, 30 патронов калибра 5,45 мм и бронежилеты.

Об этом сообщает "Думская".

Изъятое отправили на экспертизу.

"Сам Ганул утверждает, что это авто ему отдали военнослужащие для ремонта", - пишет "Думская". Издание добавляет, что активист при этом сам не воюет.

Отметим, что Демьян Ганул был лидером праворадикальной организации "Уличный фронт", пока в 2019 году они не приостановили свою деятельность. Руководил "силовым блоком" одесской ячейки "Правого сектора".

Его обвиняют в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года у Дома профсоюза, которые привели к десяткам погибших. Часто участвует в драках вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе.

Ранее Ганул запомнился срывом концерта "Басты" и "языковым рейдами" в Одессе, а во время войны направил петицию Зеленскому с требованием ввести в школах предмет "Русофобия".

Тем временем война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

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