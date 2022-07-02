Одесский активист Демьян Ганул подал петицию президенту Владимиру Зеленскому о введении в школьной программе предмета "Русофобия".

Предлагается заменить этим предметом русскую литературу.

За двое суток петиция набрала 305 голосов. Для того, чтобы ее рассмотрели, нужно 25 тысяч подписей.

Отметим, что Демьян Ганул был лидером праворадикальной организации "Уличный фронт", пока в 2019 году они не приостановили свою деятельность. Руководил "силовым блоком" одесской ячейки "Правого сектора".

Его обвиняют в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года у Дома профсоюза, которые привели к десяткам погибших. Часто участвует в драках вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине "дерусифицируют" школьную программу: отмена Ильи Муромца и Булгакова, урезание Гоголя.

Также Минкульт решил создать совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Украины.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".