Министерство культуры и информационной политики планирует создать совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В министерстве считают, что из-за вторжения России в Украине должны пройти "дерусификация, декоммунизация и деколонизация".

"Сейчас мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа - совета при министерстве и Институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с советом", – говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве приостановили процесс переименования станций метро, улиц и других топонимов. Чиновники Киевской городской администрации пришли к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны проходить при профессиональных дискуссиях и согласно действующему законодательству.

А вот в Одессе из названия русского театра убрали слово "русский".