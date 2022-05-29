В Измаиле Одесской области облили красной краской памятник русскому полководцу Александру Суворову.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

По словам мэра города Андрея Абрамченко, монумент повреждают не в первый раз. 7 мая к памятнику люди принесли бытовую технику с надписью "Русский военный, бери и иди".

Теперь измаильские коммунальщики отмывают памятник Суворова от следов вандализма.

Ранее мы писали, что в Вене возле памятника советским солдатам появилась символика "Азова".

Также "Страна" сообщала, что в Полтаве назвали памятник Суворову "элементом советской пропаганды" и демонтировали его.

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