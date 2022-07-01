Известный украинский продюсер Юрий Бардаш в последние дни оказался в центре скандала из-за нескольких заявлений, которые были резко негативно восприняты многими в Украине.

Так, недавно он сравнил лозунг "Германия превыше всего", который использовался нацистами, с украинским лозунгом "Україна понад усе".

А сегодня он записал эфир в Инстаграмме, во время которого заявил, что использование украинцами слова "свинособаки" и ему подобных в отношении россиян только консолидирует российское общество вокруг власти.

В ответ ему пришло множество комментариев от украинцев с проклятиями.

Ранее Бардаш продюсировал проекты Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy, "Луна" и другие. Сейчас он живет в Грузии. С ним уже прекратила сотрудничать украинская группа Wellboy. По каким причинам это произошло, точно не известно. Однако ее участник написал в соцсети, что ему "жаль за дядю Юру".

Как писала "Страна", зимой Бардаш прокомментировал ситуацию с представителем Украины на международном песенном конкурсе Евровидение. Он назвал эту ситуацию "уникальным ором" и заявил, что нельзя отправлять на Евровидение "барыгу" из Kalush.