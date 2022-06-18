Исполнитель Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Юрием Бардашем, который находится в Грузии.

Об этом артист рассказал в Instagram.

"Хочу поблагодарить Юрия за то, что он в меня вкладывал все это время, за то, что научил меня очень многим вещам. Но надо идти дальше, нужно двигаться, нужно жить, нужно петь...", - обратился к Юрию Wellboy.

А в описании видео он написал, что ему "жаль за дядю Юру".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Вельбой | WELLBOY🇺🇦 (@a.wellboy)

Ранее в интервью программе "Звездный путь" артист рассказал, что его уже экс-продюсер Юрий Бардаш уехал в Грузию еще до войны и решил не возвращаться.

"Юра за границей. Он в Грузии. Он уехал еще накануне войны. Мы созванивались с ним недавно, я говорил ему, чтобы он приезжал, а он сказал, что не может, у него дочь", – рассказал Wellboy.

А журналист Василий Крутчак утверждает, что Бардаш получил российское гражданство.

Сам Бардаш полностью почистил свой профиль в Instagram, а в телеграм-канале призывает анализировать информацию, но от прямых высказываний касательно своей позиции воздерживается.

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