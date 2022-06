Российский музыкант Борис Гребенщиков опроверг слухи о том, что он пожертвовал беженцам из Украины 12 миллионов евро. Он признался, что у него никогда не было такой суммы денег.

Об этом сообщает РБК.

"Верить современным русским СМИ опасно. У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог", - заявил рокер.

Ранее в интервью израильскому "Девятому каналу" Гребенщиков рассказал, что выступал на благотворительном фестивале Sound of Peace в Берлине вместе с другими артистами. По итогам мероприятия удалось "худо-бедно собрать 12 миллионов евро", которые пошли "на помощь Украине". После этого в прессе появились сообщения о том, что музыкант пожертвовал эти деньги лично от себя.

Ранее "Страна" сообщала, что легендарная группа Metallica собрала для Украины 1 миллион долларов. Сбор средств был анонсирован 6 апреля на странице фонда All Within My Hands Foundation. Непосредственно Metallica внесла первый взнос в размере 500 тысяч долларов, остальное было собрано путём продажи эксклюзивных товаров.

Также мы писали, что группа Kalush Orchestra вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы продала на благотворительном аукционе свой кубок победителя Евровидения-2022 за 900 тысяч долларов. Все вырученные средства пойдут на нужды ВСУ.