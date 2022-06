Легендарная группа Metallica собрала для Украины 1 миллион долларов.

Сбор средств был анонсирован 6 апреля на странице фонда All Within My Hands Foundation. Непосредственно Metallica внесла первый взнос в размере 500 тысяч долларов, остальное было собрано путём продажи эксклюзивных товаров.

Средства передадут организации World Central Kitchen и инициативе #ChefsForUkraine.

Ранее мы писали, что группа Kalush Orchestra вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы продала на благотворительном аукционе свой кубок победителя Евровидения-2022 за 900 тысяч долларов. Все вырученные средства пойдут на нужды ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что российский певец Максим Галкин заявил, что разделяет ответственность за вторжение России, и пожертвовал деньги украинским беженцам.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

