В центре Берлина у Бранденбургских ворот начался благотворительный марафон в поддержку Украины "Спасем Украину — #StopWar".

Запланированы выступления Мадонны, Боно, Океана Эльзы, победителей Евровидения - группы Калуш, Тины Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитила, ONUKA, alyona alyona и многих других.

Одновременно телемарафон проходит в столице Германии и Киеве с прямой трансляцией в Youtube и по телемарафону.

Вживую в Берлине за концертом наблюдают тысячи людей, почти все - с символикой Украины.

Уже выступил с видеообращением канцлер Олаф Шольц.

Он впервые обратился к украинцам и заявил, что "Путин не должен победить". Говорил Шольц на английском языке.

Собранные на концерте средства будут потрачены на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь раненым и пострадавшим, в том числе приобретение хирургических рентгеновских аппаратов с С-дугой.

В двухчасовом эфире, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также на стриминговых платформах и в социальных сетях, политические лидеры, музыканты, художники, общественные деятели, актеры, спортсмены, волонтеры из по всему миру будут общаться с многомиллионной аудиторией, призывая поддержать Украину. По случаю мероприятия украинцы и местные жители многих стран мира соберутся посмотреть телемарафон.

Для сравнения, недавно в "ЛНР" и "ДНР" с концертами приехали Лепс, "Земляне" и Долина.

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