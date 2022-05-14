В сети появилось видео, как российский певец Григорий Лепс стреляет где-то на Донбассе, куда он приехал, чтоб спеть для российских солдат.

Стреляет Лепс по мишеням из пистолета и автоматического оружия.

В интервью российским СМИ во время это поездки он заявил, что "и на передовую бы поехал, но не пускают".

Напомним, что в Раде предлагают запретить российскую музыку на радио и телевидении.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.