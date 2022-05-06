Российский певец Александр Розенбаум высказался о войне в Украине. Музыкант прямо не поддержал "спецоперацию" и не осудил ее, однако дал понять, что он за Россию.

Свое мнение он изложил ведущему передачи на Ютуб-канале "Эмпатия Манучи" Вячеславу Манучарову.

"Украина - часть моей родины. И Россия мой дом.Поэтому то, что происходит сегодня, это, конечно, для меня колоссальнейшая человеческая трагедия. Я понимаю ее причины... То, что происходит сегодня, для меня - тяжелейшая духовная травма", - сказал он.

По его словам, он на генетическом уровне не приемлет фашизм.

"Моя генетическая память и мое самосознание ненавидят свастику и фашизм. У меня вся отцовская линия в Нежине Черниговской области погибла от рук фашистов... Но это не отменяет моей колоссальной духовной боли за происходящее", - еще раз повторил Розенбаум.

И добавил, что не приемлет фашизма, "тем более когда он под боком".

Также он сказал, что всегда будет вместе со "своим кораблём", то есть с Россией.

"Мне стыдно, что я русский, или мне стыдно, что я из России, - это плохо. Это нехорошая история", - заявил музыкант.

Ранее "Страна" сообщала, что Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Ани Лорак отказались от выступления для россиян в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

Также мы писали, что Эстония ввела пятилетний запрет на въезд в страну российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной. Причина такого решения - их позиция по поводу войны в Украине.