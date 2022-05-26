Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук после антивоенного выступления на концерте в Уфе заявил, что концертная деятельность группы подходит к концу на территории РФ.

По словам артиста, после того концерта, выступления группы "ДДТ" стали переносить, а сам Юрий попал под преследование полиции.

"В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не нравится. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили", - сказал певец.

Группа "ДДТ" сообщает, что информация о прекращении концертной деятельности в России - фейк. "Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!", - пишут музыканты. Информацию о прекращении концертной деятельности после антивоенной речи в группе назвали "вырванными из контекста словами".

Напомним, Юрий Шевчук на концерте в Уфе заявил, что "Родина - это не ж@па президента, которую надо все время целовать". После этого на лидера российской группы составили протокол. Организатор концерта рассказал, что после выступления группы за кулисы проникли силовики и изолировали Шевчука. Около часа правоохранители беседовали с ним о его высказывании.

Также сообщалось об отмене концерта группы ДДТ в российском городе Тюмень. По словам Юрия Шевчука, это случилось после того, как музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.